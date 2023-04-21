Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона.

Киев планировал нанести России урон в Сирии, чтобы заставить Москву перебросить свои силы из Украины. Документ американской разведки имеет отметку HCS-P – она означает, что определенную информацию получили из человеческих источников.

Отмечается, что офицеры ГУР планировали атаки так, чтобы скрыть причастность украинских властей. Глава ГУР Кирилл Буданов отказался от комментариев.

Вмешательство президента Владимира Путина в дела Сирии в 2015 году для помощи режиму Асада сохранить власть во время гражданской войны привело к постоянному присутствию там тысяч российских военнослужащих. Развертывание, включающее передовые боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, укрепило региональное присутствие Москвы, но располагается в среде, полностью не контролируемой Россией. Прошлой осенью Москва опрокинула некоторые войска и технику из Сирии на поле боя в Украине.

Атаки на российские войска в Сирии "могли поднять уровень угрозы настолько, что россиянам нужно было бы вызвать подкрепление", – сказал Арон Лунд, сотрудник аналитического центра Century International.

В документах говорится, что во время планирования в декабре украинские военные разведчики выступали за нанесение ударов по российским силам с использованием беспилотных летательных аппаратов и ограничивали возможность ударов только силами группы наемников Вагнера.

К ударам должны были привлечь бойцов Сирийских демократических сил (SDF). Они стремились пройти обучение, а также получить системы ПВО и гарантии, что их роль в украинских операциях будет тайная. Руководство SDF также запретило бить по российским позициям в курдских районах.

Согласно документу президент Владимир Зеленский приказал прекратить операцию. В файле указаны три возможных причины такого решения: давление из США, ограниченное количество украинских беспилотников и сомнения в успехе атак. В Вашингтоне считают, что Киев вряд ли возобновит планы по операции в Сирии без поддержки США и Турции.

Спикер SDF Фархад Шами в комментарии журналистам заявил, что слитые документы ненастоящие и SDF "никогда не были стороной в российско-украинской войне".