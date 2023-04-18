Слитые документы Пентагона: Египет отказался от поставок оружия РФ, в то же время производит его для Украины
В прошлом месяце после переговоров с чиновниками США официальный Каир приостановил тайные поставки оружия в РФ. Зато было принято решение производить артиллерийские боеприпасы для Украины
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пять документов американской разведки.
На прошлой неделе газета сообщила о другом документе, раскрывающем тайную схему президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси в феврале по поставкам в РФ до 40 тысяч 122-мм реактивных снарядов "Сакр-45", которые могут использоваться в российских реактивных системах. Сиси поручил своему правительству держать документ в секрете "во избежание проблем с Западом".
Позже The Washington Post получила новые данные, согласно которым в марте правительство Египта отказалось от планов поставок Москве.
Египет, хотя и имеет давние дипломатические и военные отношения с РФ, десятилетиями был главным союзником США на Ближнем Востоке и получает более миллиарда долларов в год военной помощи от Вашингтона.
В слитых документах Пентагона говорится, что Каир отложил соглашение с РФ и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.
Издание отмечает, что Египет намерен использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передового американского оружия.
- В документах Пентагона отмечается , что Будапешт мог тайно разрешить авиаперевозку оружия и военной техники в Украину через свою территорию, несмотря на заявления правительства, что транзита не будет.
- Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов пытались сорвать российское вторжение в Украину на начальном этапе. План должностных лиц заключался в том, чтобы российская армия потерпела поражение на южном направлении и к 5 марта 2022 года кампания завершилась бы проигрышем РФ - говорится в слитых документах Пентагона.
- Слитные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Китай мог одобрить предоставление оружия России.
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