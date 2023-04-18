Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пять документов американской разведки.

На прошлой неделе газета сообщила о другом документе, раскрывающем тайную схему президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси в феврале по поставкам в РФ до 40 тысяч 122-мм реактивных снарядов "Сакр-45", которые могут использоваться в российских реактивных системах. Сиси поручил своему правительству держать документ в секрете "во избежание проблем с Западом".

Позже The Washington Post получила новые данные, согласно которым в марте правительство Египта отказалось от планов поставок Москве.

Египет, хотя и имеет давние дипломатические и военные отношения с РФ, десятилетиями был главным союзником США на Ближнем Востоке и получает более миллиарда долларов в год военной помощи от Вашингтона.

В слитых документах Пентагона говорится, что Каир отложил соглашение с РФ и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.

Издание отмечает, что Египет намерен использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передового американского оружия.