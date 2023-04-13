Об этом свидетельствуют перехваченные США данные российской разведки, обнаруженные в недавно слитых секретных документах, пишет The Washington Post

Перехват, очевидно, получен в результате прослушивания США Службы внешней разведки России (СВР).

Согласно "сигналам разведки", как сказано в сводке, СВР сообщила, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенные поставки" оружия и хотела, чтобы это держалось в секрете. В сообщении не указан источник информации СВР.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы по-прежнему озабочены и продолжаем внимательно следить", – сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Высокопоставленный оборонный чиновник согласился с такой оценкой.

В отчете представлены детальные доказательства того, что привело к шквалу государственных и частных предупреждений администрации Байдена Пекину начиная с конца февраля.

Китай, придерживающийся своего нейтралитета по поводу войны в Украине, осудил эти заявления США и заявил, что никогда не согласится на принуждение или "указание пальцами США", когда Вашингтон направляет огромное количество оружия в войну.

Но утечка документа расширяет представление об углублении отношений России с Китаем, который сейчас является главным иностранным другом Москвы, поскольку война президента Владимира Путина в Украине делает Россию все более изолированной. Хотя президент Китая Си Цзиньпин, казалось, укрепил свои отношения с Путиным во время трехдневного визита в Москву в прошлом месяце, Китай воздержался от полной поддержки усилий российского лидера в Украине, позиционируя себя как потенциального миротворца.

Соединенные Штаты и НАТО скептически отреагировали на призывы Пекина прекратить огонь и на его мирный план из 12 пунктов, заявив, что ни одно решение не должно позволить России "отдохнуть" и "перевооружиться". Между тем, Украина требует, чтобы любое урегулирование путем переговоров уважало ее международно признанные границы, что требовало бы от России выхода из Крыма и с других оккупированных территорий Украины.

19 февраля, на следующий день после встречи с Ваном на конференции по безопасности в Мюнхене, Блинкен сказал CBS News, что в последнее время возросла обеспокоенность администрации относительно того, что Китай может оказать поддержку российским военным усилиям.

"Мы видели, как они оказывают нелетальную поддержку России для использования в Украине", - сказал Блинкен. "Обеспокоенность, которую мы имеем сейчас, основывается на информации, которую мы имеем, что они рассматривают возможность оказания летальной поддержки, и мы четко дали им понять, что это приведет к серьезным проблемам для наших отношений".

На вопрос, что означает "летальная поддержка", Блинкен ответил: "Оружие. Оружие. ... Целая гамма подходящих к этой категории вещей от боеприпасов до самого оружия". Высокопоставленные чиновники администрации, не уполномоченные публично говорить об этом вопросе, позже заявили, что рассмотренные поставки включали артиллерийские боеприпасы, крайне необходимые России. Блинкен сказал, что он поделился с Ваном озабоченностью США.

В ответ спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон "должен задуматься над своими действиями. Именно Соединенные Штаты, а не Китай, бесконечно поставляют оружие на поле боя".

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в интервью CBS 26 февраля сказал, что администрация "уверена, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оборудования". Он отметил, что обнародование этой информации, если не ее источника, имело целью сдержать Пекин. И Блинкен, и президент Байден, сказал Бернс, "считали важным четко объяснить, какими будут последствия".

После того, как в прошлом месяце распространялись сообщения о том, что Си Цзиньпин готов провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты приветствовали бы такой разговор.

"Это было бы хорошо, потому что это потенциально принесет больше баланса и перспективы тому, как [Китай] подходит к этому", - сказал Салливан. "И мы надеемся, что это и дальше будет отговаривать их от выбора оказания смертельной помощи России, о чем мы, очевидно, предупреждали".

Звонок между Си и Зеленским еще не состоялся. Но 21 марта в Москве Си и Путин подтвердили "стратегическое согласование" своих стран и приветствовали "новую эру" партнерства.

"Мы считаем, что это было бы большой ошибкой для Китая, - сказал Салливан, намекая на возможность оказания Пекином летальной помощи, - поскольку Россия использует это оружие для убийства мирных жителей и совершения военных преступлений. И Китай не должен иметь с этим ничего общего ".

Несколько раз за последнее время Байден заявлял, что нет доказательств того, что летальные поставки из Китая поступают в Россию.

"В последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается передать значительное количество оружия России, — сказал Байден 24 марта на пресс-конференции в Оттаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. - Они еще не сделали – это не значит, что они не будут, – но они еще не сделали".