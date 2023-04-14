Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Пентагона.

В одном из документов США говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия. В частности, там отмечается, что "украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах через воздушное пространство Венгрии".

Politico отмечает, что судя по данным, оказавшимся в сети, логистика Запада по передаче оружия Украине не всегда такова, как сообщается в прессе.

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречить сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены авто- или железніми дорогами в Польшу", - говорится в сообщении.