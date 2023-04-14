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Слитные документы Пентагона: Венгрия может разрешать транзит оружия в Украину через свою территорию

14 апреля, 2023 пятница
15:03
Мир Венгрия

В документах Пентагона отмечается, что Будапешт мог тайно разрешить авиаперевозку оружия и военной техники в Украину через свою территорию, несмотря на заявления правительства, что транзита не будет

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Пентагона.

В одном из документов США говорится, что Венгрия могла позволить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия. В частности, там отмечается, что "украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах через воздушное пространство Венгрии".

Politico отмечает, что судя по данным, оказавшимся в сети, логистика Запада по передаче оружия Украине не всегда такова, как сообщается в прессе.

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречить сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены авто- или железніми дорогами в Польшу", - говорится в сообщении.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, раскрывают секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 12 апреля стало известно, что ФБР работает над отслеживанием утечки материалов, в то же время Пентагон сокращает количество людей, имеющих доступ к секретной информации, которая стала объектом обнародования.
Венгрия
США
оружие для Украины
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2023, пятница
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