Слитные документы Пентагона: Патрушев и Герасимов хотели саботировать полномасштабную войну
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов пытались сорвать российское вторжение в Украину на начальном этапе. План чиновников заключался в том, чтобы российская армия потерпела поражение на южном направлении и до 5 марта 2022 года кампания завершилась бы проигрышем РФ
Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на документы США.
Отмечается, что секретарь Совбеза и начальник Генштаба РФ хотели саботировать военные действия, чтобы ускорить окончание полномасштабной войны в Украине.
План Патрушева и Герасимова заключался в том, чтобы российсккая армия потерпела поражение на южном направлении. Для этого они планировали переброску войск в Мариуполь.
В документе говорится, что Герасимов обещал "намеренно проиграть" до 5 марта, когда Владимир Путин, вероятно, должен был начать курс химиотерапии и не мог бы влиять на ход войны. Кому именно Герасимов давал обещание – не уточняется.
Tagesspiegel также отмечает, что Николай Патрушев и Валерий Герасимов полагали, что военное поражение заставит Путина "выглядеть плохо" и приведет к окончанию войны.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
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