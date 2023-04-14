Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на документы США.

Отмечается, что секретарь Совбеза и начальник Генштаба РФ хотели саботировать военные действия, чтобы ускорить окончание полномасштабной войны в Украине.

План Патрушева и Герасимова заключался в том, чтобы российсккая армия потерпела поражение на южном направлении. Для этого они планировали переброску войск в Мариуполь.

В документе говорится, что Герасимов обещал "намеренно проиграть" до 5 марта, когда Владимир Путин, вероятно, должен был начать курс химиотерапии и не мог бы влиять на ход войны. Кому именно Герасимов давал обещание – не уточняется.

Tagesspiegel также отмечает, что Николай Патрушев и Валерий Герасимов полагали, что военное поражение заставит Путина "выглядеть плохо" и приведет к окончанию войны.