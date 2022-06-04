Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Говорить о том, что россияне перешли к оборонным действиям, как утверждают эксперты американского Института изучения войны, пока преждевременно. Если говорить о Харькове и Херсоне, где мы имеем положительные изменения по оттеснению российских оккупантов, то там россияне пытались проводить контратаки. Враг продолжает действовать на направлениях, где наблюдалось наибольшее накопление сил: зона Изюма и Лимана в направлении Славянска, от Попасной до Бахмута. Но успеха это не имело, как утверждает также Генштаб ВСУ. Это два наиболее потенциально опасных участка", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что самая большая интрига сохраняется вокруг Северодонецка, поскольку не ясно, что будет дальше с городом, ведь кафиры могут захватить этот город, если накопят необходимые для этого силы.

"Самая большая интрига сейчас сохраняется вокруг Северодонецка, на Луганщине. Ситуация, в которой мы бьем врага в черте города и контролируем уже половину Северодонецка, как говорит председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, достаточно необычна. Поскольку мы ведем бои в условиях, когда враг накапливает значительную силу, но теперь путем подтягивания резервов и изменения тактики мы наносим значительный ущерб российским оккупантам, но это не означает, что исчезают общие риски, связанные с Северодонецком. , смогут захватить этот город", - заметил Сергей Згурец.

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