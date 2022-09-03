Слишком оптимистично говорить о шансе на свободу народов в РФ, - Портников
85% жителей РФ – россияне, которые шовинистически настроены к другим народам, это – проблема в плане борьбы малых народов за государственность
Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".
"У каждого народа всегда есть люди, которые придерживаются его традиций и старания выжить. Народы в РФ живы – они есть. Конечно, у них есть представители, которые хотели бы, чтобы эти народы имели какую-то свою суверенность. И в некоторых российских республиках эти народы составляют большинство населения", - сказал он.
Портников подчеркнул, что следует помнить, что в РФ 85% этнических россиян.
"Путин делает все, чтобы эти 85% были шовинистически настроены, у этих людей существует презрение по отношению к другим – отвратительный российский шовинизм. В этой ситуации, мне кажется, по состоянию на сегодняшний день, говорить, что у этих народов есть какие-то шансы было бы слишком оптимистично." Эти народы могли бы отстаивать идею своего суверенитета в СССР с другими народами, которые имели больше возможностей. Тогда россияне не были в большинстве и можно было организовывать определенные коалиции", - подытожил журналист.
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