"Слишком много спамеров": Telegram изменил систему поиска каналов и групп
В мессенджере Telegram обновили систему ранжирования в поиске публичных каналов и групп. Теперь предпочтение будут иметь те, у которых больше "живых" подписчиков
Об этом в телеграмме написал творец Павел Дуров.
Ранее поиск предпочитал публичные каналы с большим количеством подписчиков, но этим злоупотребляли спамеры. Поэтому мессенджер принимает во внимание для ранжирования только каналы с большим количеством Premium-подписчиков.
"Вот почему мы сейчас подсчитываем только настоящих подписчиков каналов для рейтинга. Например, каналы с большим количеством подписчиков Premium, как правило, будут занимать более высокий рейтинг", - объясняет автор.
Однако, если пользователь с платной подпиской присоединяется к слишком многим каналам, то он не добавит им столь значительного подъема рейтинга поиска. Конечно, новый поиск также предпочитает результаты из вашей страны. То есть, украинцам сначала будут показывать украинские каналы и группы.
"Каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными, в то время как полезные группы и мини-приложения теперь привлекают больше пользователей", - добавил Дуров.
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