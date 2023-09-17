"Слишком много спамеров": Telegram изменил систему поиска каналов и групп

Об этом в телеграмме написал творец Павел Дуров.

Ранее поиск предпочитал публичные каналы с большим количеством подписчиков, но этим злоупотребляли спамеры. Поэтому мессенджер принимает во внимание для ранжирования только каналы с большим количеством Premium-подписчиков.

"Вот почему мы сейчас подсчитываем только настоящих подписчиков каналов для рейтинга. Например, каналы с большим количеством подписчиков Premium, как правило, будут занимать более высокий рейтинг", - объясняет автор.

Однако, если пользователь с платной подпиской присоединяется к слишком многим каналам, то он не добавит им столь значительного подъема рейтинга поиска. Конечно, новый поиск также предпочитает результаты из вашей страны. То есть, украинцам сначала будут показывать украинские каналы и группы.

"Каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными, в то время как полезные группы и мини-приложения теперь привлекают больше пользователей", - добавил Дуров.