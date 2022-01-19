Слишком крыпный бой, чтоб не состояться: Промоутер рассказал, когда встретятся Фьюри и Джошуа

Об этом сообщает Manchester Evening News .

По его словам, бой между Фьюри и Джошуа все еще остается актуальным, поэтому в конце 2022-го - начале 2023-го он его организует.

"Я думаю, что бой Джошуа – Фьюри это все еще событие. Я обещаю вам, что этот поединок состоится в конце этого года или в начале следующего. Фьюри против Джошуа – это слишком крупный бой, чтоб не состояться", – сказал Хирн.

Тайсон Фьюри 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Энтони Джошуа 25 сентября 2021 года в Лондоне проиграл украинцу Александру Усику и потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в реванше.