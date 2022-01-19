Слишком крыпный бой, чтоб не состояться: Промоутер рассказал, когда встретятся Фьюри и Джошуа
Промоутер Эдди Хирн пообещал в конце 2022 года организовать поединок между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа
Об этом сообщает Manchester Evening News .
По его словам, бой между Фьюри и Джошуа все еще остается актуальным, поэтому в конце 2022-го - начале 2023-го он его организует.
"Я думаю, что бой Джошуа – Фьюри это все еще событие. Я обещаю вам, что этот поединок состоится в конце этого года или в начале следующего. Фьюри против Джошуа – это слишком крупный бой, чтоб не состояться", – сказал Хирн.
Тайсон Фьюри 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Энтони Джошуа 25 сентября 2021 года в Лондоне проиграл украинцу Александру Усику и потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в реванше.
- Напомним, 18 января стало известно, что Энтони Джошуа рассматривает возможность разрешить соотечественнику Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком.
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