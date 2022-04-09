"Слезы в глазах зрителей": Ткаченко о первом спектакле с начала войны в Национальном театре им. Леси Украинки

Об этом написал на своей странице в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



"Слезы в глазах зрителей. Слезы в глазах актеров. Слезы в глазах всего коллектива театра. Таким стало для всех присутствующих первое военное представление "Три любви" в театре Леси Украинки", - написал министр.



По словам министра с 1 апреля, с соблюдением норм безопасности, постепенно возобновляют работу заведения культуры.



"Культура имеет исцеляющую функцию. Она готова наполнять жизнь надеждой на лучшее. Видя спектакли, читая книги наших авторов, слушая наши песни – мы осознаем, что Украина несокрушима. Мы чувствуем дух прошлых поколений, которые также боролись за независимость против захватчиков. И выстояли! Выстоим и мы. Так победим!", - добавил Ткаченко.

Напомним, 30 марта Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации.