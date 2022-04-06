Слезы в эфире. Ведущая "Еспресо" расплакалась, рассказывая об изнасиловании украинок оккупантами

Речь шла об изнасиловании украинских женщин и детей российскими военными. Говорить о зверствах оккупантов невозможно без эмоций. Да, тема очень трудная. Но она не должна замалчиваться только потому, что нам тяжело об этом говорить. Мы не имеем права молчать о таких случаях. О них нужно кричать так, чтобы услышал весь мир.



Поэтому Ирина Коваль обратилась к зрителям с просьбой распространять выпуск программы во всех странах, чтобы как можно больше людей узнали, кто такой российский солдат и как он поступает с мирными украинскими женщинами и детьми.







"Если еще месяц назад случаи изнасилований и казни считались исключением, то сейчас уже очевидно: это характерная черта российских извергов, их методы геноцида украинского народа. И никто из нас не застрахован от роли следующей жертвы. Адекватному человеку это сложно осознать, принять. Ведь просто не хочется в это верить, что в ХХІ веке могут случаться такие зверства. Зверства, которым нет объяснения, нет оправдания, нет прощения. Но которые, к сожалению, имеют место. И мы должны об этом говорить. Говорить о каждом случае. Говорить о том, как помочь жертвам. Говорить о том, что делать, если изнасилование грозит лично вам", - сказала Ирина Коваль.



Как жертве решиться рассказать о преступлении, свидетелям – решиться заявить в полицию, прокуратуру, терроборону или ВСУ, а родителям – решиться поговорить с детьми о поведении в ситуации, когда есть угроза насилия? Все это обсуждали в эфире с психологом, волонтером Екатериной Галянт.