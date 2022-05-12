Слезы на глаза накатились: Петраков отреагировал на победу сборной Украины над "Боруссией"

Об этом сообщает Футбол 1 .

Об этом Петраков сказал после игры в Менхенгладбахе, в которой сборная Украины победила немецкий клуб со счетом 2:1.

"У меня нет никаких вопросов к ребятам. Они молодцы, потому что добились победы. Ошибок очень много. Будем их разбирать и исправлять. Прошу журналистов не спешить хвалить Мудрика и Пихальонка. Это контрольный матч. Нас ждет самая важная игра. Коноплю критиковать не надо, критикуйте меня", - сказал Петраков.

Он поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе и поддержку сборной Украины в это тяжелое время.

"На стадионе была хорошая атмосфера. У меня даже слезы на глаза накатились. Я рад, что наша нация соединилась. Спасибо украинцам, пришедшим на игру, и немцам, за организацию матча. Я желаю немцам не пережить то, что сейчас переживают украинцы. Я был в Киеве с первого дня войны. Нас бомбили. Моя жена боялась и пряталась в бомбоубежище. Это очень неприятно", - рассказал Петраков.

11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1.

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