Слезы на глаза накатились: Петраков отреагировал на победу сборной Украины над "Боруссией"
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался доволен результатом товарищеского матча против "Боруссии" из Менхенгладбаха, невзирая на большое количество ошибок футболистов
Об этом сообщает Футбол 1 .
Об этом Петраков сказал после игры в Менхенгладбахе, в которой сборная Украины победила немецкий клуб со счетом 2:1.
"У меня нет никаких вопросов к ребятам. Они молодцы, потому что добились победы. Ошибок очень много. Будем их разбирать и исправлять. Прошу журналистов не спешить хвалить Мудрика и Пихальонка. Это контрольный матч. Нас ждет самая важная игра. Коноплю критиковать не надо, критикуйте меня", - сказал Петраков.
Он поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе и поддержку сборной Украины в это тяжелое время.
"На стадионе была хорошая атмосфера. У меня даже слезы на глаза накатились. Я рад, что наша нация соединилась. Спасибо украинцам, пришедшим на игру, и немцам, за организацию матча. Я желаю немцам не пережить то, что сейчас переживают украинцы. Я был в Киеве с первого дня войны. Нас бомбили. Моя жена боялась и пряталась в бомбоубежище. Это очень неприятно", - рассказал Петраков.
- 11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1.
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