Следы пыток, отрезанные гениталии: из массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел, большинство – гражданские
Сегодня, 23 сентября, завершается эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток
Об этом у себя в telegram-канале сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.
"Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел - гражданские, 21 - военные", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что такое массовое захоронение не единственное в Изюме – было найдено еще 3 таких места. Похожие захоронения были найдены в других освобожденных городах Харьковской области. Там проводится осмотр и разминирование территорий.
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .
- 23 сентября, после визита в Изюм, посол ЕС сообщил, что Украина получит "всю помощь" ЕС, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников.
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