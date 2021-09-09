Следы от окурков, травмы неживотного происхождения: Сущенко назвал причиной смерти 7-летнего мальчика в Черкассах действия людей, а не собак

Об этом он написал в Facebook.

"Источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти - она не имеет никакой связи с действием животного происхождения. Вместе с тем, имеется информация почти полностью подтверждает смерть в результате преступных, грубых действий человека", - написал Сущенко.

Напомним, в Черкассах 24 августа госпитализировали в бессознательном состоянии 7-летнего мальчика с тяжелыми травмами. У мальчика обнаружили многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематому лобной части головы, рваную рану нижней губы и уши, дефекты тканей на левом бедре. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.

Впоследствии, бабушки мальчика сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. А 31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову.

Впоследствии, в Черкассах умер 7-летний мальчик, который был госпитализирован с многочисленными травмами и в состоянии комы.

В Черкассах полиция обнародовала причину смерти 7-летнего мальчика.