Следы от окурков, травмы неживотного происхождения: Сущенко назвал причиной смерти 7-летнего мальчика в Черкассах действия людей, а не собак
Первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко утверждает, что смерть 7-летнего мальчика из Черкасс наступила в результате действий людей
Об этом он написал в Facebook.
"Источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти - она не имеет никакой связи с действием животного происхождения. Вместе с тем, имеется информация почти полностью подтверждает смерть в результате преступных, грубых действий человека", - написал Сущенко.
- Напомним, в Черкассах 24 августа госпитализировали в бессознательном состоянии 7-летнего мальчика с тяжелыми травмами. У мальчика обнаружили многочисленные ссадины на теле разной степени заживления, гематому лобной части головы, рваную рану нижней губы и уши, дефекты тканей на левом бедре. Врачи обнаружили пролежни на теле ребенка.
- Впоследствии, бабушки мальчика сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. А 31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову.
- Впоследствии, в Черкассах умер 7-летний мальчик, который был госпитализирован с многочисленными травмами и в состоянии комы.
- В Черкассах полиция обнародовала причину смерти 7-летнего мальчика.
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