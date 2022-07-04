Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в твиттер.

"Следующую конференцию по вопросам восстановления Украины проведем в Великобритании" – написал он.

Шмыгаль добавил, что следующее мероприятие должно состояться в 2023 году.

"URC2023 станет следующим шагом на пути к восстановлению, начатом в Лугано благодаря Швейцарии", – указал премьер-министр.

Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

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