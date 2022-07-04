Следующую конференцию по восстановлению Украины примет Великобритания, - премьер
Следующую международную конференцию по восстановлению Украины после мероприятия в швейцарском Лугано примет Великобритания
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в твиттер.
"Следующую конференцию по вопросам восстановления Украины проведем в Великобритании" – написал он.
Шмыгаль добавил, что следующее мероприятие должно состояться в 2023 году.
"URC2023 станет следующим шагом на пути к восстановлению, начатом в Лугано благодаря Швейцарии", – указал премьер-министр.
- Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.45
Покупка 34.45Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.8
- Актуальное
- Важное