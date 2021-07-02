Следующий важный этап - законопроект об особом статусе крымскотатарского народа - Чийгоз
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз считает, что следующим важным этапом после закона "О коренных народах Украины" должен стать законопроект об особом статусе крымскотатарского народа
Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Это наша общая победа. Поскольку многие годы мы старались больше узнать друг друга и вчера парламент это продемонстрировал, приняв закон "О коренных народах Украины". Это очень важный шаг для украинского общества. Ведь именно такими шагами мы разрушаем российские мифы об Украине. Это подтверждает и слова Путина. Его реакция четко отражает правильность нашего пути ", - рассказал Чийгоз.
Чийгоз считает, что следующим важнейшим этапом будет принятие законопроекта об особом статусе крымскотатарского народа. По его мнению с помощью этого законопроекта можно наладить взаимодействие между Украиной и крымскотатарским народом. Также Чийгоз заметил, что принятый закон "О коренных народах Украины" доказывает тот факт, что украинское общество и политическая элита страны "взрослеют".
"Следующим этапом должен стать законопроект об особом статусе Украины. Общество к этому готово и именно такой закон сможет больше сблизить Украину и крымскотатарский народ. И именно этот закон не только будет доводить Путина до истерики, но и может уменьшить количество провокаций в Черном море со стороны Российской Федерации", - добавил Чийгоз.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла закон президента Владимира Зеленского о коренных народах .
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