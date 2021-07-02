Следующий важный этап - законопроект об особом статусе крымскотатарского народа - Чийгоз

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Это наша общая победа. Поскольку многие годы мы старались больше узнать друг друга и вчера парламент это продемонстрировал, приняв закон "О коренных народах Украины". Это очень важный шаг для украинского общества. Ведь именно такими шагами мы разрушаем российские мифы об Украине. Это подтверждает и слова Путина. Его реакция четко отражает правильность нашего пути ", - рассказал Чийгоз.



Чийгоз считает, что следующим важнейшим этапом будет принятие законопроекта об особом статусе крымскотатарского народа. По его мнению с помощью этого законопроекта можно наладить взаимодействие между Украиной и крымскотатарским народом. Также Чийгоз заметил, что принятый закон "О коренных народах Украины" доказывает тот факт, что украинское общество и политическая элита страны "взрослеют".



"Следующим этапом должен стать законопроект об особом статусе Украины. Общество к этому готово и именно такой закон сможет больше сблизить Украину и крымскотатарский народ. И именно этот закон не только будет доводить Путина до истерики, но и может уменьшить количество провокаций в Черном море со стороны Российской Федерации", - добавил Чийгоз.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла закон президента Владимира Зеленского о коренных народах .