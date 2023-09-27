Следующий удар нужно делать по Москве: мы на это способны, - Рефат Чубаров

Обо всем этом – в эксклюзивном интервью для "ФМ Галичина" .

Президент страны-агрессора Владимир Путин дал приказ министру обороны России Шойгу остановить украинское контрнаступление до 1 октября . Остается четыре дня. Что означает эта фраза и действительно ли у агрессора есть возможность приостановить наступательные действия ВСУ на южном направлении?

Давайте спокойно рассмотрим данную ситуацию. Это вроде бы мелочь – ну приказал остановить, и что? Но здесь очень многое можно разглядеть. Если бы россияне могли остановить наше наступление, они бы сделали это, и для этого отдавать приказы совсем не обязательно. Этот приказ означает, что Шойгу должен его выполнить. А если он его не выполнит, то соответственно должен Шойгу, потому что главнокомандующий россии Путин этот приказ уже отдал.

Мне кажется, что они уже начали искать козла отпущения. И, возможно, это будет именно Шойгу. Я уверен, что после того, как наступление не будет остановлено, всех собак, как говорится, повесят на Шойгу.

Обвинят в том, что он не смог четко выполнить приказ руководства, что он виноват. Я уверен, что Скабеева, Соловьев и все пропагандисты начнут рассказывать, что нужно что-то менять и выбирать людей, которые смогут четко выполнять приказы высшего руководства.

Для нас на самом деле это очень положительный сигнал. Отдавать такие нелепые приказы – это то же самое, что сказать командиру достать звездочку с неба. А если вы не выполните приказ, то вы плохой, потому что не достали мне звездочку. Здесь остановка нашего наступления – это та звездочка с неба, которую Шойгу точно не получит.

Путин прекрасно понимает, что вооруженным силам Российской Федерации не удастся остановить наступательные действия нашей армии. Поэтому он заранее готовит для себя оправдание, чтобы перебросить эту вину на кого-нибудь.

А виноват тот, кто исполнял. Для нас это положительная новость потому, что таким образом Путин, хоть он и считает себя умным, великим кагэбистом, никак не сможет остановить наступление. И понимая это, все просто ищет кого-то нового, чтобы выйти сухим из этой ситуации.

Есть статистика, что сейчас у россиян до пятидесяти процентов безвозвратных потерь личного состава, прибывающего на фронт из новомобилизованных. Это довольно страшные показатели на самом деле, сравнимые с потерями Второй мировой войны во время самых неудачных для советских войск боев против нацистов. Как это объяснимо? Зачем эти атаки, если они не достигают своей цели, а лишь приводят к большим потерям личного состава?

С военной точки зрения, когда армия находится в обороне, то для того чтобы лучше обороняться и создавать проблемы для врага, нужно не только сидеть в окопах, но и предпринимать контрнаступательные действия. Перемещать свои войска так, чтобы сбивать с толку врага. Это так называемое воздействие напряжения. Они не пытаются такими действиями продвинуться вперед и захватить новые территории. Россияне пытаются переместить наши войска, разорвать их, чтобы иметь возможность прорыва линии фронта с их стороны. Всё это можно понять. А вот по поводу хаотичности, да, есть такое. Хаотичность эта не в наступательных действиях, а в оборонительных. Они перебросили на Токмакское направление две дивизии, 7-ю и 76-ю, для того чтобы защищать продвижение войск в Токмак. То есть для того, чтобы защищать продвижение, сейчас часть 76-й дивизии уже переброшена на Бахмутское направление. Это и есть хаотичность.

Они перебрасывают на большие участки фронта войска, и это даже не сотни, это тысячи километров. Это может свидетельствовать о том, что у них нет никаких резервов, о которых они так хвастливо рассказывают.

Если бы были резервы или была возможность где-то из середины РФ присоединить войска, они бы это сделали. Зачем перебрасывать части вдоль линии фронта, тратя силы, создавая определенный хаос? Для того чтобы переместиться, нужно было подготовить или поезда, или другой транспорт, собрать оружие. Это не делается мгновенно. Небольшие военные формирования можно переместить на несколько километров. Но переместить целую дивизию? Так не делает никто. Это серьезный труд. А постоянно перемещать, а потом растерзать – это и есть паника.

Возможно, этим объясняется информационно-психологическая операция, которая сейчас активно разгоняется по украинским соцсетям. Якобы если 3-4 октября не состоятся якобы планируемые переговоры, то после этого Россия начнет "настоящую войну", и с ней уже невозможно будет договориться. Не свидетельствует ли это, что враг так пытается повлиять на остановку активных боевых действий?

Ядерным оружием они уже перестали пугать. Все поняли, что они его не применят. Решили терроризировать нас другим. Теперь будут бомбардировки. Пока они говорят, мы уничтожили штаб Черноморского флота, флагмана Черноморского флота и его командование.

Я думаю, что следующий удар нужно производить по Министерству обороны Российской Федерации, и непосредственно по Москве. Мы на это способны.

Может быть, не ракетами, но другими средствами. Мне кажется, приказ остановить наше наступление – это попытка уже заранее найти виновных в том, что наступление не будет остановлено.

Политолог Кирилл Сазонов, который сейчас ведет бои с врагом на Донецком направлении, писал об очень интересной ситуации у Авдеевки. Враг пытался захватить Авдеевку, но ВСУ в этот момент зашли в населенный пункт Опытное. Это три километра от знаменитого Донецкого аэропорта. Теперь враг пытается из Опытного выбить наших бойцов. Какая там ситуация?

Уже лет десять там ведутся эти действия, но успехов у врага нет, и я уверен, не будет. Когда человек много лет что-то делал, и столько времени ему ничего не удается, то говорить, что сейчас у него точно что-нибудь получится – пустые разговоры. Так врут люди, чтобы оправдать то, что у них ничего не получалось и пытаются на время убедить кого-то в том, что вскоре получится. В Донецком аэропорту мы держали оборону 242 дня. И тогда возникло слово "киборги", которое россияне прекрасно помнят.

Я думаю, когда мы снова будем в аэропорту, это существенно повлияет на моральное состояние россиян.

Люди, разгоняющие эту ИПСО, – возьмите листик, запишите, что 4-5 октября, по вашему мнению, будет, и положите этот листик себе возле компьютера. А потом в эти даты возьмите его и посмотрите, что вы сказали. По меньшей мере, вам станет стыдно за то, что вы распространяете на разных платформах.

Танки "Абрамс" уже в Украине. Понимаю, что завтра они не будут на поле боя, на это нужно время. Что такое танки "Абрамсы" и на что они могут повлиять на юге Украины?

Во-первых, "абрамсы" и "леопарды" сделаны из одного прототипа. В начале 1950-х годов хотели сделать единый танк для стран НАТО, и тогда немецкие и американские инженеры разработали его по единому прототипу, а затем пошли каждый своим путем. Так и появились в Германии "леопарды", в Америке – "абрамсы". Логика построения очень похожа. И овладеть "Абрамсом" будет нетрудно людям, которые овладели "Леопардом".

А что касается влияния на поле боя, то это тяжелый танк с большой дальностью выстрела. Я здесь солидарен с выражением генерала Буданова, который говорит, что с таким количеством танков использовать их танковое подразделение при наступлении не стоит, потому что их еще немного. Их следует использовать в специальных подготовленных операциях нового цикла. Это танк, который нужно держать для специфических операций. Было бы хорошо, конечно, если бы их было больше.

Украинские ракеты прилетают по Севастополю, по авиаполку в Курске, беспилотники также бьют по разным точкам. Это такие удары боли и удары позора по агрессору. С появлением нового вооружения, как они могут быть усилены? Как враг истощается и теряет силы?

Сегодня нет ресурса и такого количества ракет, поэтому именно точечные удары сейчас очень важны. Кстати, удар по штабу Черноморского флота – это не просто разрушение и обезвреживание командования. Ракета прилетела тогда, когда там было совещание. Надо отдать должное нашей разведке, которая подробно знала, когда нужно бить.

Для того чтобы делать мощные атакующие действия ракетными ударами по территории врага, по временно оккупированной нашей территории, нам нужно в десять раз больше ракет.

Но то, что у нас есть – точечные удары, которые несут определенный военный и психологический смысл. Здесь интересен вопрос, который нам часто задают: "А почему вы не хотите использовать тактику, которую использовали США и страны-НАТО?" Да мы не против, только я молчу, что кроме танков у них было большое количество самолетов. Если бы у нас была возможность запустить 280 ракет, 3000 танков, мы бы сразу использовали такую тактику.