Следующий соперник рассказал, на какую проблему Ломаченко ему "открыл глаза" Лопес

Об этом он заявил в интервью каналу Гарета Дэвиса в YouTube.

По словам бывшего чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (IBF), он сделал надлежащие выводы из победы американца Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и воспользуется недостатками украинца.

"Я увидел, что Лопес оказывал давление на Ломаченко, не позволял ему подготовить то, что он хотел сделать. Это один из тех моментов, которыми я должен воспользоваться. Я буду действовать грамотно, не спешу и выполнять установки моего угла. Я знаю, что если все пойдет, как надо, так однозначно победю в этом бою", - сказал Комми.

Бой между украинским и ганским боксерами состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

В 2019 году у Комми титул IBF отобрал Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.

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