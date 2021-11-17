Следующий соперник рассказал, на какую проблему Ломаченко ему "открыл глаза" Лопес
Соперник Василия Ломаченко Ганец Ричард Комми заявил, что украинский боксер теряет свои лучшие качества под давлением
Об этом он заявил в интервью каналу Гарета Дэвиса в YouTube.
По словам бывшего чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (IBF), он сделал надлежащие выводы из победы американца Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и воспользуется недостатками украинца.
"Я увидел, что Лопес оказывал давление на Ломаченко, не позволял ему подготовить то, что он хотел сделать. Это один из тех моментов, которыми я должен воспользоваться. Я буду действовать грамотно, не спешу и выполнять установки моего угла. Я знаю, что если все пойдет, как надо, так однозначно победю в этом бою", - сказал Комми.
Бой между украинским и ганским боксерами состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
В 2019 году у Комми титул IBF отобрал Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
-
Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное