"Следующий шаг - за нами". Нацкорпус обещает Зеленскому ответ за суд над своими людьми
"Осознавая, что за всем этим стоит власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, наши силы будут направлены на тех, кто эту историю инициировал и кто ею руководит"
Такие слова приведены в обнародованном сегодня, 7 августа 2021 года, в заявлении на официальном сайте политпартии "Национальный корпус", посвященном суду над подозреваемыми в вымогательстве представителями данной политсилы, рассказывает Еспресо.TV .
"Заказное в Офисе президента судилище продолжалось 16 часов (в пятницу, 6 августа, - ред.), и сопровождалось откровенным затягиванием процесса и массовой медиа-атакой против Азовского движения. В итоге, всех задержанных ребят отправили в СИЗО. Поскольку власть удалась в откровенных репрессий - мы оставляем за собой право на ответ.
Осознавая, что за всем этим стоит власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, наши силы будут направлены на тех, кто эту историю инициировал и кто ею руководит ", - отмечают" нацкорпусовцы "в обращении.
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По их мнению, данное уголовное дело политически мотивированно и имеет целью запугать украинский патриотическое движение.
"Патриотов Зеленский вчера буквально взял в заложники", - утверждают в партии.
"Мы продолжаем и будем продолжать отстаивать честь и достоинство наших собратьев, ветеранов российско-украинской войны и украинских патриотов. Следующий шаг - за нами. Поэтому, кто заказал это позорное судилище и придумал дело, чтобы атаковать наше движение и дискредитировать всю проукраинскую оппозицию, придется отвечать. Вместе своих! ", - заключают в" Национальном корпусе ".
- По версии следствия, люди с "Нацкорпуса" якобы терроризировали ритуальной бизнес на востоке Украины.
- 6 августа подозреваемые получили по 2 месяца СИЗО.
- Поддержать собратьев прибыли более 1 тыс. Человек из разных городов Украины.
- Среди тех, кто выступал на митинге, был также диссидент советской эпохи Степан Хмара и нардеп Андрей Шараськин ( "Богема") с "Правого сектора".
- Чтобы не дать выехать на Киев автобусам из Харькова, СБУ устанавливала на дорогах блокпосты.
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