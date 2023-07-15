Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Я уверен, что следующий саммит, который будет проходить в следующем году в США, будет максимально победным", - сказал Данилов.

Кроме этого, он заявил, что Украина приложит максимум усилий: "Мы приложим к этому максимум усилий, но это совместная работа всего нашего общества. Это не задача только какого-то отдельного министра, это наша общая задача. Это большая работа, которую не надо бояться, потому что в мире нет ничего невозможного".

Также Данилов подчеркнул, что, находясь в состоянии войны, Украина не может стать членом Альянса.

Он отметил, что украинцам стоит набраться терпения, нужно делать свое "домашнее задание" для того, чтобы все без исключительно сектора, имеющие отношение к критериям членства НАТО, были выполнены отлично.

"Если же мы не будем членами Альянса, то рано или поздно имперские амбиции, независимо от того, кто там на России будет править, могут вернуться, и россияне также могут вернуться к горячей фазе отношений с любым соседом, тем более с нами ", – добавил секретарь.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

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