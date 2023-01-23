Следующий Рамштайн будет уже в феврале, – Резников
Следующая – девятая – встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится в феврале
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter .
"С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорной работе наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Для защиты нашей земли, моря... и неба! Ramstein 9 состоится в феврале", – написал он.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- 22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин напугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.
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