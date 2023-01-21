Следующий Рамштайн будет авиационным, - Офис Зеленского
Следующее заседание в формате "Рамштайн", которое запланировано на середину февраля, будет авиационным
Об этом заместитель руководителя ОП Андрей Сибига сказал в эфире телемарафона.
"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент под время своего выступления это озвучило, что следующий "Рамштайн" будет авиационным", - сказал Сибига.
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
- Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.
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