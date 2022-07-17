Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"У Великобритании есть вечные интересы. И в интересах Великобритании очень важно, чтобы Украина победила в российско-украинской войне. Поэтому, кто бы ни был премьер-министром, политика поддержки Украины, которую вел Борис Джонсон, будет продолжаться. Великобритания будет обеспечивать оружием Украину, чтобы мы победили Россию на поле боя и будет продолжать санкционное давление на Российскую Федерацию", - пояснила Гопко.

Экс-нардеп подчеркнула, что Великобритания занимает очень жесткую позицию в отношении России на всех международных площадках.

"Великобритания в ООН, ОБСЕ и других международных площадках занимает очень жесткую позицию в отношении России. Во время саммита НАТО в Мадриде министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс четко заявила о том, что сначала Украина военно побеждает Россию, а затем уже начнутся какие-либо переговоры с Российской Федерацией. Поэтому иллюзий по России уже не существует", - добавила она.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего 4 июля в отставку Бориса Джонсона.

В борьбу за должность вступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

14 июля в Великобритании завершился второй тур выборов главы правительства



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