Следующий пакет санкций ЕС не запретит импорт газа из России, – премьер-министр Чехии

Сообщает Reuters.

"Что, безусловно, проблематично, так это включить в санкции энергетику, потому что нужно придерживаться правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на вводящие санкции", - сказал Фиала.

По его словам, нет шансов, что запрет на импорт российского газа будет составлять седьмой пакет европейских санкций.

"Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа", – сказал он.

Издание пишет, что Чехия, которая с 1 июля председательствует в ЕС, является одной из стран, которые энергетически зависят от России.

Премьер-министр сообщил, что санкции должны запретить импорт золота, расширить список товаров двойного использования, запрещенных к экспорту в Россию, и расширить список санкционных лиц. Европейская комиссия планирует представить пакет в ближайшие дни, и страны-члены могут одобрить его сразу после этого.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для "Северного потока".

11 июля Украина вызвала представителя Канады из-за передачи турбины для "Северного потока".

Впоследствии, премьер-министр Канады сказал , что решение о предоставлении исключения из санкций и возвращении российского трубопровода Германии является "очень сложным".

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