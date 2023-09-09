Следующий мятеж против Путина будет до конца 2024 года. И не такой безумный, как у Пригожина, - политолог Морозов
Политолог, преподаватель Карлова университета в Праге (Чехия) Александр Морозов считает, что до конца следующего года в России следует ожидать нового антипутинского вооруженного мятежа. По его мнению, на этот раз попытка свержения режима будет более системной
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо".
"Я склоняюсь к мнению, честно говоря, что все же до конца следующего, 2024 года ситуация приведет к тому, что будет какая-то попытка в любом случае антипутинского мятежа - такая элитная. Не такая безумная, как у Пригожина, потому что Пригожин был неким элементом анекдотизма в этом - какой-то штурм Москвы, 3 тысячи вооруженных людей", - отметил политолог.
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Вместе с тем, по мнению Морозова, устранение Путина может быть осуществлено кем-либо из его окружения, кто решит "отказаться от агрессивной войны".
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"Если мы сейчас смотрим со стороны Кремля, то если все останется в этом состоянии, то есть инструментов нет, а риторика сохраняется и при этом Путин не делает никаких шагов ни к чему, кроме укрепления "автаркии" - собственной изоляции, тогда я бы считал, что какая-то попытка его смещения неизбежна приблизительно к концу 2024 г. Чем она закончится – неизвестно Надо подчеркнуть, что эта конструкция сложна, и надо сказать, что российское общество здесь не должно обнадеживаться, потому что это смещение Путина людьми, входящими в его окружение. , станет целебным для остановки войны. Однако для положения самого российского общества это ничего не изменит, потому что это будут те же люди примерно, просто те, кто отказался от агрессивной войны", - прогнозирует Александр Морозов.
- Напомним, похороны Пригожина прошли в закрытом режиме на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Хоронили его в закрытом гробу.
- Перед авиакатастрофой, в которой якобы погиб глава ЧВК Вагнера, в российских реестрах собственности, как информируют оппозиционные медиа, зачистили данные о собственности, оформленной на его родственников, а у компаний Пригожина сменились руководители.
- По одной из версий Пригожин жив и имитировал свою гибель.
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