Следующий массированный ракетный удар может быть 24 февраля, — Гуменюк
Наталья Гуменюк отметила, что согласно тенденции массированные ракетные удары россияне совершают раз в две недели, и следующая дата, на которую может прийтись удар, – 24 февраля
Об этом руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" рассказала во время телемарафона.
"Если говорить о промежутке от одного массированного ракетного удара до другого, то это, как правило, до двух недель. И можем заметить, что от предыдущего до следующего – это как раз 24 февраля. Помня тяге врага к сакральным датам, надо быть начеку", - отметила она.
Гуменюк также сообщила, что в настоящее время на службе у россиян в Черном море находятся два подводных ракетоносителя.
"Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак, и они могут быть вовлечены как в массированную или комбинированную ракетную атаку, так и в точечные удары", - пояснила руководитель пресс-центра.
- Дмитрий Кулеба заявил , что к годовщине полномасштабного вторжения будут введены новые санкции против РФ, а в мире состоятся разные мероприятия с целью подать "четкий сигнал" Путину.
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