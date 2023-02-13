Следующий массированный ракетный удар может быть 24 февраля, — Гуменюк

Об этом руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" рассказала во время телемарафона.

"Если говорить о промежутке от одного массированного ракетного удара до другого, то это, как правило, до двух недель. И можем заметить, что от предыдущего до следующего – это как раз 24 февраля. Помня тяге врага к сакральным датам, надо быть начеку", - отметила она.

Гуменюк также сообщила, что в настоящее время на службе у россиян в Черном море находятся два подводных ракетоносителя.

"Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак, и они могут быть вовлечены как в массированную или комбинированную ракетную атаку, так и в точечные удары", - пояснила руководитель пресс-центра.