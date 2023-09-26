"Следующий гол - победный": вышел трейлер нового фильма Тайки Вайтити
Вышел новый трейлер спортивного комедийно-драматического фильма новозеландского кинорежиссера Тайки Вайтити "Следующий гол - победный"
Трейлер фильма опубликовала на YouTube компания Searchlight Pictures во вторник, 26 сентября.
Лента, сценарий к которой написал Тайка Вайтити в соавторстве с Иэном Моррисом, основана на одноименном документальном фильме Майка Бретта и Стива Джеймисона 2014 года.
"Приближаются квалификационные матчи для участия в очередном чемпионате мира по футболу. Матчи прошлых лет продемонстрировали, что одной из самых плохих национальных сборных мира можно считать команду из Американского Самоа. Однажды они проиграли австралийцам с разгромным счетом 31:0. Для улучшения уровня игры им нужен хороший тренер. Для Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер) такая работа – настоящая ссылка. Однако жажда игроков к победе заставляет его остаться и продолжить тренировки", - говорится в синопсисе.
Фильм появится на экранах мира 17 ноября, в Украине фильм выйдет в прокате 4 января 2024 года.
- Ранее появился новый трейлер фильма "Голодные игры: баллада о певчих птичках и змеях", который станет приквелом основной саги. События фильма состоятся за 64 года до событий первой ленты, когда Китнис Эвердин, главная героиня саги, приняла участие в Голодных играх.
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