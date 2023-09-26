"Следующий гол - победный": вышел трейлер нового фильма Тайки Вайтити

Трейлер фильма опубликовала на YouTube компания Searchlight Pictures во вторник, 26 сентября.

Лента, сценарий к которой написал Тайка Вайтити в соавторстве с Иэном Моррисом, основана на одноименном документальном фильме Майка Бретта и Стива Джеймисона 2014 года.

"Приближаются квалификационные матчи для участия в очередном чемпионате мира по футболу. Матчи прошлых лет продемонстрировали, что одной из самых плохих национальных сборных мира можно считать команду из Американского Самоа. Однажды они проиграли австралийцам с разгромным счетом 31:0. Для улучшения уровня игры им нужен хороший тренер. Для Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер) такая работа – настоящая ссылка. Однако жажда игроков к победе заставляет его остаться и продолжить тренировки", - говорится в синопсисе.

Фильм появится на экранах мира 17 ноября, в Украине фильм выйдет в прокате 4 января 2024 года.