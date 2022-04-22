Следующий этап войны станет решающим для России и Украины, - The New York Times
Высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что следующие четыре недели повлияют на конечный результат российской войны в Украине с долгосрочными последствиями, которые окажут влияние на карту Европы на десятилетия
Об этом пишет The New York Times.
Следующие четыре недели определят окончательный результат войны, которую развязала Россия против Украины, с долгосрочными последствиями, влияющими на карту Европы на десятилетие вперед. В то же время официальные лица США прогнозируют, что боевые действия будут длительными и изнуряющими, и указывают на крайнюю важность срочно доставить Киеву больше новых вооружений.
"Если Россия сможет прорваться на Востоке, у Путина будет лучшая позиция дома, чтобы "продать" свою так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех и утверждать, что он обеспечил защиту пророссийского меньшинства Украины, - заявили американские официальные лица. - Тогда он может добиваться прекращения огня, но будет смело использовать Донбасс как рычаг в любых переговорах, отмечают они.
Но если украинские военные смогут остановить продвижение России на Донбассе, то в США утверждают, что Путин предстанет перед суровым выбором: тратить больше боевых возможностей для войны, которая может затянуться на годы, или серьезно вести переговоры на мирных переговорах.
"Первый вариант может означать полную национальную мобилизацию, говорят чиновники, и политически рискован для российского лидера", - пишет The New York Times.
Следующий этап войны "будет критически важным", – говорит Питер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, посетивший Украину в марте. - Эскалация боевых действий на Донбассе и всех районах, пострадавших от вооруженного конфликта, вызывает наивысшую обеспокоенность".
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