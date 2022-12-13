Следующий этап контрнаступления ВСУ может начаться в направлении Мелитополя, - Forbes

Об этом сообщает "Forbes"

9 декабря российские и украинские войска обменялись артиллерийскими выстрелами в районе населенных пунктов Гуляйполе и Пологи в Запорожской области, в 65 милях к северо-востоку от оккупированного Россией Мелитополя. Автор David Axe считает, что Россия могла уже начать останавливать контрнаступление ВСУ.

Согласно российским источникам, украинская армия сосредотачивает механизированные силы вокруг Гуляйполя. Игорь Гиркин писал, что "российской разведкой было обнаружено передвижение крупных механизированных сил Вооруженных сил Украины вблизи фронта", отмечает издание.

"Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление украинской армии может быть неизбежным, несмотря на наступление зимы. Это широко ожидаемое наступление - запорожский левый крюк - будет освободить большую часть юга Украины и оттеснить украинские войска вплоть до узкой. участки суши, соединяющей материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году", - говорится в сообщении.

При этом Forbes отмечает, что ни российские, ни украинские войска сейчас не имеют достаточного количества войск в Запорожской области.

На участке по оси Гуляйполе – Роды с весны находятся отдельные российские и украинские подразделения размером до бригады. С российской стороны – 291 гвардейский мотострелковый полк, который на бумаге насчитывает несколько тысяч солдат и десятки единиц бронетехники. С украинской стороны – 106 бригада территориальной обороны, плохо оснащенное формирование с несколькими тысячами добровольцев из местных жителей. Территориальную бригаду усиливает 19-й отдельный стрелковый батальон, 40-тысячное подразделение действующей армии. Обе стороны имеют вспомогательную артиллерию и преследуют друг друга.

Издание уточняет, что непонятно какие украинские механизированные силы могли переместиться в Гуляйполе в ожидании возможного наступления в направлении Мелитополя. Недалеко находится 65-я механизированная бригада, а также 1-я танковая бригада.

"Для наступления на Мелитополь может понадобиться больше, чем пара тяжелых бригад. В предыдущих контрнаступлениях Украины – вокруг Киева в марте, а затем вокруг Харькова и Херсона шесть месяцев спустя – в каждом из них принимали участие по меньшей мере полдюжины тяжелых бригад. Чтобы уволить Мелитополь, а затем повернуть направо и освободить юг Херсонской области на левом берегу Днепра, украинским силам придется продвинуться на 200 миль и разгромить десяток или более российских бригад и полков.

Украинцы уже приложили усилия, чтобы закрепить на месте некоторые из этих российских подразделений – сначала путем вытеснения на правый берег Днепра, а затем путем высадки сил специальных операций на Кинбурнской косе на южной стороне дельты реки, где Днепр впадает в Черное море.

Но даже если эти силы не смогут рискнуть передислоцироваться для реагирования на возможную украинскую атаку к северо-востоку от Мелитополя, они все равно окажутся на пути этой атаки, поскольку она заденет устье Днепра и сухопутный мост с Крымом.

Это значит, что украинским Вооруженным силам нужно будет сконцентрировать много тяжелых сил для того, чтобы запорожский левый крюк был успешным. Существует большая вероятность того, что россияне увидят, как они собираются вместе – и попытаются сорвать их соединение артиллерией", - добавляют журналисты "Forbes".

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