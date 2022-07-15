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Следующими целями российских войск будут Северск и Бахмут, - британская разведка

15 июля, 2022 пятница
09:53
Мир

По оценкам британской разведки, ближайшими целями российских войск будут Северск и Бахмут

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Российские источники начали заявлять, что уже вышли на окраине Северска. В разведке отмечают, что это не подтверждено, но известно, что российские войска постепенно продвигались на запад, прибегая к обстрелам и попыткам наступательных действий в направлении Северска.

Если Северск будет взят под контроль, скорее всего, следующей целью будет Бахмут.

В обзоре упоминают также ситуацию на острове Змеиный.

"После отступления со стратегически расположенного острова Змеиный 30 июня Россия пыталась возразить, что Украина использует его. Однако 13 июня авиаудары двух российских Су-27 промахнулись по острову. Это соответствует тенденциям, что российские воздушные силы не могут успешно вступать в тактические бои", - отмечают в обзоре.

Отмечают также, что общее количество вывезенных в Россию людей с 24 февраля превышает 2,5 млн. "В адрес России продолжаются обвинения в принудительной депортации украинцев. Есть много сообщений о недостойном отношении к украинцам в фильтрационных лагерях, организованных РФ", - отмечает разведка.

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