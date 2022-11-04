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Следующим шагом ядерного шантажа РФ может стать передача ЗАЭС в подчинение Росатому, - ISW

4 ноября, 2022 пятница
05:47
война с Россией

Российские власти могут выдвигать условия для немедленной передачи ЗАЭС в российскую энергосеть после заявлений МАГАТЭ, подтверждающих, что украинские власти не злоупотребляют ядерными материалами и не разрабатывают "грязную бомбу" – это может произойти в течение 15 дней

Об этом пишет ISW.

МАГАТЭ также заявило 3 ноября, что обстрелы повредили внешние линии электропередач ЗАЭС на подконтрольной Украине территории в точках в 50-60 км от станции, полностью прекратив подачу электроэнергии на ЗАЭС.

Это произошло только через день после того, как украинские власти передали два реактора на режим горячего отключения для генерации тепла для Энергодара.

Такой шаг свидетельствует о том, что российские власти стремятся заставить перевести ЗАЭС в российскую энергосеть, описывая российский контроль как единственную жизнеспособную возможность обеспечить электроэнергией ЗАЭС и теплом Энергодар и прилегающую территорию.

МАГАТЭ заявило, что резервные генераторы питают ЗАЭС и им хватит топлива на 15 дней и не исключено, что российские оккупационные власти могут передать ЗАЭС в российскую энергосеть в течение этого 15-дневного срока.

  • Напомним, накануне МАГАТЭ распространило отчет, в котором полностью опровергло фантазии России по поводу "грязной бомбы" в Украине.
  • Также Агентство провело очередную ротацию инспекторов на оккупированной ЗАЭС.

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оккупированные территории
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
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