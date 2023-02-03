Об этом пишет CNN.

"Я думаю, что будет ключевым – поскольку мы не считаем, что (президент России Владимир Путин) серьезно относится к переговорам – ключевым будет результат на поле боя в ближайшие шесть месяцев", – сказал Бернс, выступая перед аудиторией в Джорджтаунском университете.

Результат будет содержать "приземление высокомерия Путина, давая понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем все больше рискует потерять территорию, которую он незаконно захватил до сих пор".

По словам Бернса, российский лидер "делает ставку на то, что сможет вынудить время работать на него". Путин верит, что сможет "перемолоть" Украину, в то время как политическая усталость охватит Европу, а Соединенные Штаты будут отвлекаться.

Также Бернс рассказал, что он сказал одному из своих российских коллег, Сергею Нарышкину, в ноябре, что "этот российский расчет столь же ложен, как и первоначальное решение начать войну прошлого 24 февраля".

Он также заявил, что нет ни одного иностранного лидера, который бы внимательнее следил за опытом президента РФ Владимира Путина, чем лидер Китая Си Цзиньпин.

По его словам, Пекин был встревожен плохой работой российских вооруженных сил, однако две страны по-прежнему "привержены" своему партнерству, хотя и "очень неохотно" предоставляют, например, смертоносное оружие.