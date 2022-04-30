Следующие шаги Путина не изменят общую траекторию и закончатся поражением России, - военный эксперт Мельник

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Реальная перспектива Путина - это стратегическое поражение. Об этих перспективах говорилось с первых дней войны, когда еще было неизвестно, как закончится наступление на Киев. Удержится ли вообще Киев, будет ли в Украине законное правительство? В тот чрезвычайно критический период, с начала войны , было абсолютное единство консенсуса по поводу перспектив такой войны для Путина.В конце концов - это должно закончиться стратегическим поражением для Путина. Для России как государства. Все цели, которых он хотел достичь, когда развязывал войну, были поставлены под угрозу. Следующие шаги, к которым будет прибегать Россия, к которым будет прибегать Путин, они все равно не изменят общую траекторию", - подчеркнул Алексей Мельник.



Также военный эксперт добавил, что мы видим полную неготовность России к любым дипломатическим шагам.



"Мы убедились в том, что следующая фаза, объявляемая в Кремле, пошла снова не по плану. Планы российского руководства корректируются по ходу. Они сами себя убеждают, что все хорошо и цели спецоперации будут достигнуты. В этом большая опасность потому, что мы видим полную неготовность России к любым дипломатическим шагам – безрезультатна встреча в Москве с главным мировым дипломатом Антониу Гутеррешем. Путин продемонстрировал свою полную неадекватность в достижении политических и военных целей", - подчеркнул военный эксперт.



Глава ООН тронут стойкостью украинцев



В кремле опровергли согласие Путина на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации мирного населения из окруженного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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