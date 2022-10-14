Об этом он сообщил в телеграмме .

На заседании была рассмотрена ситуация на оперативных направлениях и обсуждены вероятные действия агрессора в ближайшее время. Также запланировали следующие шаги по освобождению временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, во время заседания обсудили вопросы усовершенствования схемы бесперебойных поставок вооружения украинскому войску и подготовку его к зиме, а также вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

"Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!" – отметил Зеленский.

14 октября Зеленский обратился к защитникам и защитницам Украины и поздравил их с праздником.