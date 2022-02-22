Следующие санкции США против России будут касаться не только ОРДЛО, некоторые из них – уже очень скоро, – Квин

Об этом сообщает Укринформ .



"Это был только первый шаг. Мы продолжаем координироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы применить дополнительные меры. Некоторые из которых очень скоро, в ответ на безосновательный и недопустимый поступок России", - заявила Квин.



Она подчеркнула, что решение Путина - это угроза не только Украине, но всему миру и порядку, обеспечивающему мир со времен Второй мировой войны. Дипломатка заверила - все мировое сообщество полностью поддерживает Украину, и добавило, что США ответят на незаконные действия Путина.



"Я думаю, мы рассматриваем более широкий спектр санкций, которые будут касаться не только Донбасса", - добавила Квин.