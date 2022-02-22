Следующие санкции США против России будут касаться не только ОРДЛО, некоторые из них – уже очень скоро, – Квин
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что санкции против России за признание ею "ЛНР" и "ДНР" были не единственными, которые США введут против РФ
Об этом сообщает Укринформ .
"Это был только первый шаг. Мы продолжаем координироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы применить дополнительные меры. Некоторые из которых очень скоро, в ответ на безосновательный и недопустимый поступок России", - заявила Квин.
Она подчеркнула, что решение Путина - это угроза не только Украине, но всему миру и порядку, обеспечивающему мир со времен Второй мировой войны. Дипломатка заверила - все мировое сообщество полностью поддерживает Украину, и добавило, что США ответят на незаконные действия Путина.
"Я думаю, мы рассматриваем более широкий спектр санкций, которые будут касаться не только Донбасса", - добавила Квин.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Также 22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов.
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