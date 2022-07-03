Следующие рубежи ВСУ после Лисичанска сложны для пробития армией РФ. Колонка Сергея Згурца

Военно-морские силы Украины потопили уже 15 единиц флота россиян

Военно-морские силы дают отпор на Черном море флоту государства, имеющего самый большой флот в этом регионе, но благодаря нашим ВМС уже потоплено 15 военных судов и кораблей оккупанта, включая флагман - крейсер "Москва". Потери флагмана с мощным ракетно-ядерным арсеналом и с противовоздушными возможностями – это очень эпохальное событие, потому что и с военной точки зрения, и с политической, и с психологической – это чрезвычайно яркая вещь, потому как хорошо звучит, что Украина потопила "Москву". Однако сейчас основным сдерживающим фактором для противника в северо-западной части моря есть наши противокорабельные возможности, которые реализуются за счет наших комплексов. Это прежде всего комплекс "Нептун" с крылатой ракетой. Разработка может считаться более принципиальной победой страны в ракетостроении, так как этот комплекс был сделан конкретно с нуля. Их нужно делать больше и больше ракет к ним. Следует отметить, что есть зарубежные ПКК Harpoon и в ближайшей перспективе, это будут четыре комплекса с американскими ракетами. Это также и морские байракторы из Турции, которые проводят разведку, находят цели на море и передают координаты или сами уничтожают ракетные цели. Они помогали и в уничтожении "Москвы" и в ряде атак на остров Змеиный, откуда враг скрылся под нашими ударами. Сейчас вражеские корабли, стоявшие на горизонте перед Одессой и Николаевом, были вынуждены отвести на 100-150 км, понимая, что к тем 15 уничтоженным кораблям и судам могут добавиться и новые объекты, которые пойдут по курсу, по которому идут обычно все русские корабли. Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа сказал, что ВМС держат под контролем около 25 тыс. кв. км исключительной морской экономической и территориальной зоны в акватории Черного моря. По его словам, это территория Одесской и Харьковской областей.

Словакия передает Украине весь требуемый спектр оружия

Сегодня Словакия объявила о том, что готова передать Украине истребители МиГ-29АС. Собственно, о передаче этих самолетов стало известно где-то в конце июня, но тогда главным условием, которое выдвигала Словакия, было то, чтобы Польша и Чехия "прикрыли" небо над Словакией, потому что без самолетов и систем ПВО страна считала, что может быть беззащитной. Перед этим Словакия сделала мужественный шаг и передала Украине систему ПВО С-300, которая уже сегодня выполняет боевое задание на востоке Украины и уничтожает российские враждебные цели. Чтобы обеспечить закрытие воздушного пространства над Словакией, существует договоренность между Чехией и Польшей о том, что по меньшей мере в течение года эту работу будут выполнять истребители, которые сегодня есть в Чехии. Сегодня она располагает где-то 12 истребителями Gripen, которые абсолютно эффективно будут справляться с этой работой. Но возникает вопрос, сколько самолетов у Словакии и сколько она может передать Украине. По последним данным, в арсеналах армии есть 9 истребителей МиГ-29 и два учебно-тренировочных самолета этой марки. Все эти самолеты прошли модернизацию, там установлена новая электроника, новые бортовые вычислители, новые системы "свой-чужой". Фактически, эти самолеты лучше, чем то, что есть в распоряжении украинских воздушных сил, хорошо знакомых с такими образцами. Можно ожидать, что такая передача может произойти в течение месяца-двух. Единственная оговорка будет, возможно, связана с демонтированием некоторого оборудования, стоящего сегодня на истребителях, в частности той же системы "свой-чужой". Но Словакия объявила не только готовность передать истребители, но и было сказано о том, что она готова отправить в Украину танки. Из открытых источников известно, что на вооружении 30 танков Т-72 и эти танки планируют заменить на западные образцы. Кроме комплекса С-300, который Словакия передала Украине, кроме ожидаемых самолетов и танков, мы помним, что эта страна готова передать нам самоходные гаубицы Zuzana 2. Это гаубицы калибра 155-мм и собственно это тоже совершенный образец вооружения, который может уничтожать цели на расстоянии 40 км, а с новым типом боеприпаса до 50 км. Фактически весь спектр оружия, который нам необходим на поле боя, Словакия передает. Я думаю, это хороший пример для других стран повышать возможность страны бороться с агрессором и минимизировать риски.

HIMARS – самый совершенный образец, который нужен противовоздушной обороне Украины

Помощь поступает не только от Словакии, было объявлено о новом пакете военной помощи от США объемом в $800 млн. Этот пакет включает новые образцы, которые мы ранее использовали в Украине, в частности, речь идет о новых системах ПВО NASAMS и о дополнительном количестве систем HIMARS и о боеприпасах к ним и новых радиолокационных системах и также о значительном количестве 155-мм снарядов до наших гаубиц – речь идет о 150 тыс. штук.

Особый интерес вызывает система HIMARS и боеприпасы к ней. Было объявлено, что снарядов передадут на сумму в $50 млн. Цена одного где-то в пределах $200 тыс. за один управляемый боеприпас, способный уничтожать цели на расстоянии 77 км, фактически идет речь о передаче 250 единиц управляемых боеприпасов. Особое ударение я бы сделал на самих системах, это самый совершенный образец, который нужен противовоздушной обороне Украины.

Представители Пентагона сообщили о том, что нам будут переданы 2 батареи системы NASAMS, правда, министр обороны Резников сказал о трех. Каждая батарея имеет 12 пусковых, имеет командный пункт, имеет системы обнаружения целей и, собственно, это как раз комплексное решение, позволяющее уничтожать и самолеты противника, и отдельные типы баллистических ракет, имеющихся на оснащении российской армии на расстоянии до 40 км. Если таких систем будет не две, а три, они позволяют прикрыть значительное количество городов, но в формате точечной системы ПВО. Наша страна слишком велика, чтобы ее покрыть полностью, но такие первые шаги по получению новых систем ПВО являются хорошим признаком того, чтобы мы хотя бы наиболее угрожающие направления могли прикрыть современными системами противовоздушной обороны.

После Лисичанска мы передвигаемся на другие подготовленные рубежи

Было сказано, что вооруженные силы покидают Лисичанск. Это заявление сделал Генштаб. Я думаю, что это реперная точка, чтобы оценить, что будет происходить дальше в этой зоне. Почему мы оставили Лисичанск? Враг использует стратегию, которую можно назвать "огненным валом", когда не имеет значения точность использования вражеской артиллерии, имеет лишь количество. Сосредотачивая на узких участках фронта значительное количество артиллерии, враг просто продавливал нашу оборону с помощью различных систем огня, полностью уничтожая все дома, фактически минимизируя возможности для сопротивления. Мы оставляем эти позиции, готовясь к занятию других рубежей обороны. Также трудно сказать о том, что когда мы покидали Северодонецк, тогда многие зарубежные аналитики сделали абсолютно правильные выводы, которые основывались на том, что правильно поступило руководство ВСУ в условиях, что сделана ставка на сохранение личного состава, когда враг имеет десятикратное преимущество над нами на отдельных участках. И дойдя до Северодонецка после значительного количества противника, мы обеспечили другой этап обороны. Сейчас после значительно менее продолжительного этапа, мы передвигаемся на другие подготовленные рубежи. Я думаю, что это будет трасса Северск-Соледар-Бахмут. На карте, она достаточно показательна, потому что там есть подготовленные в инженерном отношении объекты и само направление от Северска до Бахмута сложно, чтобы враг смог его пробить, используя потенциал российской армии, который на сегодня есть. Также важно, чтобы в этот период мы могли подтянуть резервы и обеспечить выравнивание фронтовой линии. За линией Северск-Соледар-Бахмут стоят опорные пункты – Славянск и Краматорск. Там уже достаточно мощные позиции и эффективность дальнейшей обороны будут зависеть от балансированного пользования и личного состава и тех средств поражения, которые мы получим от зарубежных партнеров.