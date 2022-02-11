Следующие переговоры советников "нормандской четверки" назначены на март, - DPA

Об этом пишет DPA .



Почти десятичасовые переговоры в Берлине представители Германии и Франции назвали тяжелыми. По словам советников, во время встречи были "выработаны разные позиции и возможные решения".



Еще одну встречу запланировали на март.



После вторых переговоров представители Германии и Франции заявили, что все участники будут соблюдать Минские договоренности и "энергично работать над их полной реализацией".

Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.

По словам Ермака, во время переговоров в Берлине украинская сторона попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

10 февраля украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата.

Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли дойти до общего документа, но настроены на диалог.

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