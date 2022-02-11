Следующие переговоры советников "нормандской четверки" назначены на март, - DPA
После переговоров советников "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля представители стран запланировали новую встречу на март
Об этом пишет DPA .
Почти десятичасовые переговоры в Берлине представители Германии и Франции назвали тяжелыми. По словам советников, во время встречи были "выработаны разные позиции и возможные решения".
Еще одну встречу запланировали на март.
После вторых переговоров представители Германии и Франции заявили, что все участники будут соблюдать Минские договоренности и "энергично работать над их полной реализацией".
- Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.
- По словам Ермака, во время переговоров в Берлине украинская сторона попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.
- 10 февраля украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата.
- Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли дойти до общего документа, но настроены на диалог.
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