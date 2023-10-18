Следующие переговоры по украинской Формуле мира состоятся на Мальте, - СМИ

Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это будет третья встреча советников, основная задача которых – договориться о проведении саммита мира или иного события в многостороннем формате, который должен одобрить формулу мира на основе украинских предложений.

Первая встреча состоялась в столице Дании Копенгагене в июне, вторая – в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

"(Глава офиса президента - ред.) Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", - заявил один из источников ЕН.

Еще один источник также подтвердил достижение договоренности по проведению переговоров на территории государства Европейского Союза Мальты. Ожидается, что встреча состоится в конце октября и продлится два дня.

Издание добавляет, что сейчас ведутся переговоры по точному перечню участников.