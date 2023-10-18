Следующие переговоры по украинской Формуле мира состоятся на Мальте, - СМИ
Украина и страны-партнеры договорились провести следующие переговоры на уровне советников безопасности лидеров государств по украинскому одобрению Формулы мира на Мальте
Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что это будет третья встреча советников, основная задача которых – договориться о проведении саммита мира или иного события в многостороннем формате, который должен одобрить формулу мира на основе украинских предложений.
Первая встреча состоялась в столице Дании Копенгагене в июне, вторая – в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.
"(Глава офиса президента - ред.) Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", - заявил один из источников ЕН.
Еще один источник также подтвердил достижение договоренности по проведению переговоров на территории государства Европейского Союза Мальты. Ожидается, что встреча состоится в конце октября и продлится два дня.
Издание добавляет, что сейчас ведутся переговоры по точному перечню участников.
- В то же время, 5 октября Bloobmerg отмечал, что Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита.
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