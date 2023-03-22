Следующие ордера на арест будут выписаны руководству минобороны РФ, – журналист Цымбалюк
Международный уголовный суд в Гааге может открыть дело об уничтожении армией РФ гражданской инфраструктуры Украины и выдать ордера на арест российского военного руководства
Об этом в эфире Еспресо заявил журналист Роман Цымбалюк.
"Мне кажется, Кремль после ордера на арест Путина сделал определенные выводы. Если проанализировать выступления и деятельность Путина, - как только Гаага передала привет, он сразу начал выходить, у него множество публичных мероприятий, он не сидит в бункере. Поехал в Крым, Мариуполь. Не боится подходить к людям. Таких опций очень много", - отметил он.
По мнению журналиста, российский диктатор хочет показать, что ничего не изменилось, но это не так.
"Следующий ордер на арест будет выписан руководителям министерства обороны РФ. Я не удивлюсь, если там поименно будут перечислены российские пилоты. Статья там будет - "уничтожение гражданской инфраструктуры". Под этим ордером будет и Шойгу, и Герасимов, и Кадыров, и все эти товарищи ", - подытожил Цымбалюк.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
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