Об этом в эфире Еспресо заявил журналист Роман Цымбалюк.

"Мне кажется, Кремль после ордера на арест Путина сделал определенные выводы. Если проанализировать выступления и деятельность Путина, - как только Гаага передала привет, он сразу начал выходить, у него множество публичных мероприятий, он не сидит в бункере. Поехал в Крым, Мариуполь. Не боится подходить к людям. Таких опций очень много", - отметил он.

По мнению журналиста, российский диктатор хочет показать, что ничего не изменилось, но это не так.

"Следующий ордер на арест будет выписан руководителям министерства обороны РФ. Я не удивлюсь, если там поименно будут перечислены российские пилоты. Статья там будет - "уничтожение гражданской инфраструктуры". Под этим ордером будет и Шойгу, и Герасимов, и Кадыров, и все эти товарищи ", - подытожил Цымбалюк.