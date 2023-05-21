Ситуация вокруг Бахмута

На его захват враг пытался потратить 10 месяцев, положил 70 - 100 тыс. своих воинов разного качества и вышел к последней линии домов в юго-западном квартале города. Теперь, кажется, понимает, что победа с захватом Бахмута для него будет только пирровой и дальше только хуже. Дело не только в выходе на админграницы райцентра, в который враги не вышли, несмотря на заявление Пригожина. В городе войска РФ продвигаются, наши силы отошли к сектору возле бывшего памятника самолету Миг-17. Тяжелые бои продолжаются вдоль застроек, в том числе по линии Чайковского и в самих зданиях. Боевые действия ведет наша пехота, активно работают снайперы, противотанковые подразделения уничтожают технику противника, которая появляется на этом участке фронта. Враг уничтожает застройки и здания по артиллерии и авиации. За ними около двух км открытого пространства и высоты на западе, где проходит новая линия обороны, однако их РФ вряд ли пройдет под огнем нашей артиллерии. Тем более врагу не до этого. Для вагнеровцев мышеловка, о которой говорил Сырский, кажется, уже закрывается. Сегодня, 21 мая, было новое заявление генерал-полковника: несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение обороны этого участка не теряет своей актуальности. Мы продвигаемся на флангах в окрестностях Бахмута и приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Неделю назад украинские военные начали фланговые атаки вокруг Бахмута на севере и на юге. На севере это продвижение к господствующим высотам вблизи Берховки, а на юге – к высотам перед Клещиевкой. Сейчас Клищиевка – в зоне видения наших подразделений, ее можно обстреливать из стрелкового оружия и АГС. Речь идет о 1,5 – 2 км. Клещиевку тоже разбирает наша артиллерия. Можно прогнозировать, что через неделю чрезмерно рискованных штурмов Клищиевка будет нашей. Было очередное положительное заявление от 3-й штурмовой бригады, действующей на южном фланге и начавшей освобождать территории вокруг Бахмута, о том, что мы выбили РФ на участке шириной 1700 м и 700 м в глубину. Пока продвижение наших сил на флангах недостаточно для такого окружения, а приемлемо для перехвата инициативы, выравнивания линии фронта. Однако если идти дальше, то по самому оптимистичному сценарию есть возможность взять под огневой контроль одну из трасс, которая обеспечивает Бахмут. Ситуация зеркальная, ведь такой сценарий оцепления города в свое время пытались реализовать враги, но не получилось. Ловушка для РФ может закрыться и с тыла. В комплексе это приближение к тактическому окружению. Враг будет опрокидывать резервы в Бахмут, что и начал делать, чтобы не дать Украине быстро продвигаться на флангах. Это также вызывает панику у российских военкоров, потому что их силы подыгрывают ВСУ, взимая неопытные части с перспективами их уничтожения и ослабления других участков фронта. Украина в зоне Бахмута не использует новую бригаду. Действия проводят силы, не связанные с основными усилиями по подготовке весенне-летней наступательной операции. Действительно следующие недели будут решающими для сил РФ и ЧВК Вагнера. Раздражает погода, потому что на Востоке и Юге снова будут идти продолжительные дожди, что может замедлить наше продвижение.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский отметил, что враг продвинулся к заправке. Еще есть частные сектора, частные ВСУ, почти весь город под контролем врага. Наш участок фронта - севернее Бахмута - Хромово и до Берховки. О нем Пригожин говорит, что если Украина его возьмет, это стратегическая высота, с которой Бахмут будут простреливать как на ладони. Так и есть. Мы продвигаемся. Украинские подразделения даже раньше, чем через неделю, выйдут на Клищиевку. Они очень мотивированы, подготовлены. Бахмут как город не существует. Это развалины, которые РФ показала на всю планету. Бахмут – маркер того, как на самом деле выглядит русское лицо. Планета должна знать, что армия РФ почти десять месяцев принимала маленький городок. Для этого его пришлось разрушить до основания. Это еще один показатель "непобедимой" второй армии мира - беспощадной, разрушительной. Бахмут – маркер войны. Каждые 10 м нам даются очень тяжело. Надо нужно не только выбить врага, но и пройти укрепрайоны РФ. Мы продвигаемся очень медленно, но уверенно. До оперативного окружения постепенно придем. Бахмут станет для россиян крысоловкой, которой они его сделали.

Вагнеровцев нет. Стоят мотострелковые бригады регулярных войск. Вагнеровцы не убегали, потому что половина была под действием наркотиков, а другая понимала, что убегать нельзя. Если отступать, расстреливают свои же заградительные отряды. Регулярные войска не расстреливают, потому они начинают отступать. Враг не очень отступает, но ВСУ его понемногу выбивают и подходят к стратегической высоте, которую поставило командование. До нее меньше 1 км, но это очень тяжелые бои: все заминировано, пехота продвигается, заходим за зачистки медленно, артиллерия, танки и авиация работают. Россияне работают с той же интенсивностью. По словам Дениса Ярославского, нам нужны самолеты, ведь если будем использовать хотя бы аналоги ФАБ, расчищать дорогу, блиндажи, то они будут очень полезны. Чем больше авиации, тем быстрее продвижение. Наша авиация работает очень тщательно и плотно. Сейчас война дронов. Беспилотники в воздухе круглосуточно. Они координируют артиллерию.

Военная помощь от США

Сегодня объявили о новом пакете военной помощи от США на $375 млн по схеме. Оружие возьмут из запасов Пентагона и быстро передадут. Речь идет о снарядах для HIMARS, боеприпасах калибра 155 мм и 105 мм, ПТРК, Javelin, новых управляемых ракетах к системам с лазерной наводкой, которые сейчас крайне нужны на поле боя и широкомасштабного наступления ВСУ. В пакете есть бонус – специализированная военная техника, четко ориентированная на усиление возможностей на поле боя: бронированные мостоукладчики, медицинские машины, грузовики и тралы для перевозки тяжелой техники. Это важное дополнение к нашим механизированным бригадам, ориентированным на наступление, но отдельные нюансы заполнят дополнительные поставки из США. Соединенные Штаты наконец-то перешли линию в предоставлении Украине F-16. Минобороны Украины распространило твит, где самолеты покрасили в цвет нашего воздушного пикселя.

Перспективы предоставления Украине F-16

Аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express Иван Киричевский рассказал, что оптимистичные оценки предоставления Украине самолетов за четыре месяца были сформированы из-за заявлений советника министра обороны для западных СМИ и Владимира Зеленского на заседании G7. Под эти политические рамки освоение и снабжение F-16 и втиснут. Как показывает практика, когда есть политическая воля, американцы вкладываются в технологические циклы по оружию. Возможно, где-то осенью самолеты будут работать в защиту Украины.

Речь идет о 12 - 24 истребителях от Дании или Нидерландов. Они имеют самолеты в версии MLU, особенность которых – в радаре, что видит цель на 110 км. Это позволяет применять без ограничений ракеты AM-120 и AM-9 для защиты неба, управляемые авиабомбы. Для крылатых ракет нужно вешать небольшую специальную аппаратуру. Эти самолеты проходили модернизацию, и тогда закладывали ресурс для службы минимум до 2030-го, но теоретически его можно продлить, ведь эти самолеты списывают не раньше 50 лет.

Многое будет зависеть от западных подрядчиков. На первый взгляд ситуация сложная. На один самолет необходимо не менее восьми техников. На один лётный час нужно провести до 100 часов техподготовки. Западные аналитики пишут, что эти истребители непригодны для атак на полевые аэродромы, но Тайвань это и отрабатывает - все хорошо. Когда в Ираке 2022 нужно было срочно наладить техобслуживание самолетов в бою против ИГИЛ, то проводили онлайн-консультации. Специалисты давали ЦУ – иракские техники чинили. Так поддерживать стандартную готовность 60 – 70% удавалось. Резервы для упрощения обслуживания есть, и в ближайшие недели этому посвятят закрытые переговоры.

Салливан сперва сказал не бить по РФ из F-16. Байден рассказал более обтекаемо: не использовать для продвижения на территорию России. Колебания объяснений могут зависеть от того, какое дальнобойное средство нам дадут. Амбиции Украины состоят даже в получении крылатых ракет AJM-158, которые доставали бы до аэродрома "Энгельс" и работали по стратегической авиации. Но, возможно, есть определенное пространство для торговли, какое дальнобойное оружие дадут: не только противокорабельные гарпуны, но и AJM-154, адаптированные гарпуны для ударов по наземным целям с дальностью 200 км. В Белом доме речь не идет о категорическом запрете бомбить РФ, а какое дальнобойное оружие давать Украине.

Усиление потенциала ВСУ перед контрнаступлением

Если истребители не будут успевать к боевым действиям в Бахмуте, есть другие новости об усилении ВСУ, которые готовятся к наступлению. В частности, Times написали о подготовке в Швеции персонала для целой бригады и оружии для передачи Украины. От 3 до 5 тыс. наших военных готовили в Швеции на технике, которую нам предоставят: Leopard 2 и уникальная БМП, оптимальная для боев в болоте и снегу. В них будут давать уникальную САУ Archer. Швеция передаст готовый бригадный комплект. Наши военные прошли обучение на них. Эту бригаду сочтут самой технологичной.

В слитых документах Пентагона говорится о подготовке девяти бригад. Ни в одной не упоминали о CV-90, Archer и т.д. Это новая бригада, не учтенная в документах. Украина готовит еще три своими силами. Одна из них завершила обучение в Швеции. Как использовать ее, это другой вопрос. Мероприятие обеспечит максимально широкую поддержку Украины оружием, подготовкой персонала. Модели подготовки совершенно разные, но эффективные.