Об этом он сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Солоха для Polsat News.

Глава бюро нацбезопасности Польши заявил, что РФ использует тактику "ковровых бомбардировок", поскольку она не применяет высокоточное оружие и "достигает относительно незначительного прогресса".

По его словам, похожую ситуацию можно наблюдать на Юге Украины, где украинские подразделения отбивают у оккупантов все больше населенных пунктов.

"Все ждут наступления, потому что его успех создал бы ситуацию, в которой можно было бы вести какие-то переговоры, мирные или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что следующие два месяца могут стать решающими", – сказал Солох.

Он также заявил, что, по его данным, до октября, вероятно, будут приняты "определенные принципиальные решения".

Как известно, глава бюро национальной безопасности Польши вернулся после визита из США, где общался с американскими официальными лицами по вопросу войны в Украине.

Солох отметил, что Соединенные Штаты – это ключевая страна для "положительного хода конфликта". Однако, по его словам, сейчас там тема номер один – это инфляция, энергетические вопросы и предстоящие выборы в конгресс.

Солох также добавил, что "украинское контрнаступление ожидается, но для этого нужно оружие – немедленно, в большом количестве".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb