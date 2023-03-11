Следующие десятилетия будут периодом сдерживания Китая, – дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Очевидно, что Китай играет сейчас свою роль, о которой он заявил своими позициями. Относительно его внутреннего развития, на мой взгляд, ничего хорошего не вижу ни для мира, ни для самого Китая. Может, китайцы считают иначе, потому что голосуют единогласно в поддержке главы КНР. То есть Китай идет семимильными шагами в светлое будущее, только они забыли, кто создал им эти условия для такого будущего", - отметил дипломат.

Валерий Чалый отметил, что Запад дал условия Китаю для нормального торгового развития, давая чипы и возможности фактически воровать новые технологии, а без всего этого Китай не дошел бы до сегодняшнего дня.

"Поэтому, к сожалению, Китай не осознал, что этот глобальный мир – это не тот мир, в котором можно только брать себе, но ничего не отдавать. Я думаю, что следующие десятилетия будут периодом сдерживания Китая. Китай не смог внутри себя прийти к правильным решениям, поняв, что дало ему этот огромный экономический толчок. Сейчас все закручивается. Также вы видите, где теперь прячутся китайские миллиардеры, сделавшие новый имидж Китая. Поэтому в развитии Китая ничего хорошего я не вижу", - подытожил Чалый. .