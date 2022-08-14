Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в Facebook.

"Россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области умело отрабатывают ВСУ и HIMARS. Поврежденные мосты не дают рашистам возможности подвезти подкрепление, горючее, еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны. Будут лезть, складывать - мы убивать и разрушать их запасы. Пока они не испытают дефицит, а это обязательно произойдет. Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет", - сказал он.

По словам, жители покидают оккупированную территорию. В области не хватает лекарств и врачей.

"В области катастрофически не хватает лекарств, в частности инсулина, профильные врачи выезжают, поэтому оказать квалифицированную помощь некому. Россияне отчитываются, что завезли каких-то непонятных врачей, которые будут проводить выездные приемы, но о каком качестве можно говорить? Россияне убивают наших людей, доводят до пределы выживания и затем предлагают свои кровавые деньги и подачки", - рассказал депутат.

Россияне также работают над распространением пропаганды, планируют запустить телекомпанию и издают газеты.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

14 августа жителей Херсона призвали эвакуироваться, чтобы спастись от холода и оккупантов.

В Херсоне оккупанты ворвались в квартиру ректора аграрно-экономического университета Юрия Кириллова.

В разведке сообщили, что в Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по написанию заявлений о согласии работать под эгидой "новых властей".

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что россияне уничтожили бизнес в Херсонской области, в области не хватает средств и продукция кафиров дорога.

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