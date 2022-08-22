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Главная война с Россией Следующей помощью Украине могут уже стать танки "Абрамс", - Згурец
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Следующей помощью Украине могут уже стать танки "Абрамс", - Згурец

22 августа, 2022 понедельник
09:23
война с Россией танк Абрамс

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в ближайшее время западные союзники могут начать поставлять Украине тяжелое вооружение для наступательных операций

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В целом пакет военной помощи от США на сумму $800 млн полностью отвечает потребностям Вооруженных сил Украины. Главное, чтобы решения о таких пакетах военной помощи принимались чаще. Считаю, что Украина и дальше будет получать такие мощные пакеты военной помощи до начала программы ленд-лиза" , – объяснил Згурец.

Аналитик рассказал, что в пакеты военной помощи Украине совсем скоро могут включать тяжелые вооружения для наступательных операций.

"Ряд американских блоггеров и аналитиков говорят о том, что в последующих пакетах военной помощи Украине, в частности по программе ленд-лиза, Вооруженные силы Украины смогут уже получить оружие для проведения наступательных операций. Говорят даже о большом количестве танков М1 "Абрамс" и другом тяжелом вооружении. Такое вооружение является необходимым условием для формирования наших наступательных возможностей", - добавил он.

  • 15 июля США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год

  • 26 июля министерство обороны США объявило , что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost.

  • 1 августа администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

  • 8 августа агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных $4,5 млрд через механизм Всемирного банка.

  • 19 августа стало известно, что США предоставят Украине еще $775 млн военной помощи . В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.

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Украина
военные силы Украины
США
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