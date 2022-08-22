Следующей помощью Украине могут уже стать танки "Абрамс", - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в ближайшее время западные союзники могут начать поставлять Украине тяжелое вооружение для наступательных операций
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В целом пакет военной помощи от США на сумму $800 млн полностью отвечает потребностям Вооруженных сил Украины. Главное, чтобы решения о таких пакетах военной помощи принимались чаще. Считаю, что Украина и дальше будет получать такие мощные пакеты военной помощи до начала программы ленд-лиза" , – объяснил Згурец.
Аналитик рассказал, что в пакеты военной помощи Украине совсем скоро могут включать тяжелые вооружения для наступательных операций.
"Ряд американских блоггеров и аналитиков говорят о том, что в последующих пакетах военной помощи Украине, в частности по программе ленд-лиза, Вооруженные силы Украины смогут уже получить оружие для проведения наступательных операций. Говорят даже о большом количестве танков М1 "Абрамс" и другом тяжелом вооружении. Такое вооружение является необходимым условием для формирования наших наступательных возможностей", - добавил он.
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26 июля министерство обороны США объявило , что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost.
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