Следующее заседание в формате "Рамштайн" проведут 15 июня
15 июня в Брюсселе состоится очередная встреча глав минобороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", где они будут обсуждать оказание военной помощи нашей стране
Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга минобороны США.
По его словам, глава минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов армии генерал Марк Милли 15 июня проведут личную встречу Контактной группы по обороне Украины, а 16 июня - встречу министров обороны стран НАТО.
Американец в беседе с журналистами уточнил, что местом проведения очередного "Рамштайна" станет столица Бельгии Брюссель.
Ожидается, что на 13 "Рамштайне" одной из основных тем станет вопрос создания коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".
Заседание в формате "Рамштайн"
Это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые проходят с целью синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки украинцев после окончания войны.
В настоящее время состоялось уже 12 встреч в формате "Рамштайн". На последней, 25 мая, обсудили поиск дополнительных систем ПВО для Киева, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и создание нового центра обслуживания танков Leopard. Страны-участники также посвятили время усилению защиты Украины, в частности, поставке снарядов калибра 155 мм, систем противовоздушной обороны, радаров и другой амуниции.
Кроме того, там сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. В целом, в списке стран, которые предложили обучать украинских пилотов: Великобритания, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Польша.
А еще генерал Марк Милли констатировал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.
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