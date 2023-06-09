Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга минобороны США.

По его словам, глава минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов армии генерал Марк Милли 15 июня проведут личную встречу Контактной группы по обороне Украины, а 16 июня - встречу министров обороны стран НАТО.

Американец в беседе с журналистами уточнил, что местом проведения очередного "Рамштайна" станет столица Бельгии Брюссель.

Ожидается, что на 13 "Рамштайне" одной из основных тем станет вопрос создания коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".

Заседание в формате "Рамштайн"

Это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые проходят с целью синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки украинцев после окончания войны.

В настоящее время состоялось уже 12 встреч в формате "Рамштайн". На последней, 25 мая, обсудили поиск дополнительных систем ПВО для Киева, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и создание нового центра обслуживания танков Leopard. Страны-участники также посвятили время усилению защиты Украины, в частности, поставке снарядов калибра 155 мм, систем противовоздушной обороны, радаров и другой амуниции.

Кроме того, там сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. В целом, в списке стран, которые предложили обучать украинских пилотов: Великобритания, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Польша.

А еще генерал Марк Милли констатировал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.