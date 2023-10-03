Следующее заседание Совета ассоциации Украины и ЕС пройдет в декабре, - Шмигаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль после встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

"Обсудили интеграцию в ЕС и четырехлетнюю программу Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро. Вступление в Европейский Союз — наша приоритетная цель и мы совместно, слаженно и упорно работаем, чтобы как можно быстрее претворить ее в жизнь", - написал Шмигаль в Telegram.

Украинский премьер также поблагодарил главу европейской дипломатии за организацию первой в истории встречи министров иностранных дел стран ЕС в Киеве.

"Это раз демонстрирует непреклонное единство и солидарность Евросоюза с Украиной", - добавил Шмигаль.

Фото: telegram Дениса Шмыгаля