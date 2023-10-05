Следующее заседание "Рамштайна" состоится 10 октября в Брюсселе

Об этом сообщает сайт Пентагона .

В министерстве обороны США проинформировали, что в Брюссель полетят глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, чтобы лично принять участие в 16-м заседании в формате "Рамштайн".

"Они присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и постоянную поддержку со стороны международного сообщества, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории", - заявили в Пентагоне.

Там добавили, что 12 октября Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.