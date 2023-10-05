Следующее заседание "Рамштайна" состоится 10 октября в Брюсселе
Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 10 октября в Брюсселе
Об этом сообщает сайт Пентагона .
В министерстве обороны США проинформировали, что в Брюссель полетят глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, чтобы лично принять участие в 16-м заседании в формате "Рамштайн".
"Они присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и постоянную поддержку со стороны международного сообщества, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории", - заявили в Пентагоне.
Там добавили, что 12 октября Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.
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19 сентября в Германии прошло 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на котором впервые присутствовал новый министр обороны Украины Рустем Умеров.
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