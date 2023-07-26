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Следующее показательное судилище в РФ над бойцами батальона "Айдар" состоится 15 августа, - сестра бойца Игоря Гайохи

26 июля, 2023 среда
18:52
Война с Россией

Бойцы батальона "Айдар" обвиняются по фейковым статьям, не упоминая, что они военнопленные

Об этом сказала Галина Гайоха, сестра бойца батальона "Айдар" Игоря Гайохи в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера состоялась первая попытка провести судилище. Ребят привезли и сделали вид, что будто бы у них есть защита. Предъявили им фейковые статьи, фейковые обвинения, не вспоминая, что они военнопленные. Продлили задержание под стражей до 18 ноября. На 15 августа назначили новое слушание, где снова показательно будут осуждать за то, что они защищали свою Родину, потому что почти все луганчане и дончане. Неизвестно почему их держат, неизвестно, что им предъявляют, но они за решеткой", - подчеркнула Гайоха.

Сестра бойца также добавила, что ее брат попал в плен 26 марта 2022 года.

"Он попал не с поля боя, а из больницы, где его скрывали гражданские люди как жертву автомобильной аварии, потому что он был поломанный и побитый. С 3 марта его скрывали и пытались спасти, но кто-то его сдал. Когда Игорь вернется, он расскажет, кто именно его сдал. Его сдали и забрали в плен, не дав возможности лечиться", - подчеркнула Гайоха.

  • Во вторник, 25 июля, в России прошло судилище над 18 бойцами батальона "Айдар" - им инкриминируют "изменение конституционного строя" террористической "ДНР". Так называемый суд продлил арест до 13 ноября.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на "суд", прошедший 25 июля над бойцами украинского батальона "Айдар" в РФ, и заявил, что "мир должен реагировать на позорные судилища"


 

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