Об этом шла речь на выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг с участием Минэнерго, передает пресс-служба ведомства.

"Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага. Учитывая особенности обеспечения питания Одесского региона и возникающие после обстрелов обстоятельства, мы должны наработать механизмы, как оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить наиболее критические объекты альтернативным питанием", - отметил замминистра энергетики Фарид Сафаров.

По его словам, на складах сформирован запас мощных генераторов, большинство из которых являются передвижными. В случае необходимости, их будут передавать на места оперативно.

Также для обеспечения электроснабжения объектов критической инфраструктуры реализуется проект "Луч надежды", инициированный Еврокомиссией. Согласно договоренностям Украина получит от итальянской компании Enel солнечные панели. Пилотными в реализации проекта будут три больницы, затем инициативу планируют расширить на другие объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты ДСНС и ЦНАПы.

Кроме того, Одесчина может присоединиться к проекту, реализуемому совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). В его рамках предполагается финансирование японской стороной предоставления Украине 100 комплектов оборудования для обеспечения альтернативных генерирующих мощностей объектов социальной инфраструктуры. Фарид Сафаров призвал областные власти работать над включением объектов социальной инфраструктуры региона в этот проект.