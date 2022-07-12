Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится 20 июля, - Пентагон

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в отчете о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.

Как отмечается, Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, о новом пакете на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля.

Резников рассказал главе Пентагона о ситуации в Украине.

Министры обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, которое состоится 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG.

В сообщении говорится, что последующая встреча участников антипутинской коалиции состоится в виртуальном режиме.

Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.

Третья встреча прошла 15 июня и собрала рекордное количество участников.

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