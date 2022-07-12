Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится 20 июля, - Пентагон
Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG), известная как "формат Рамштайн", состоится 20 июля и пройдет в режиме онлайн
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в отчете о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.
Как отмечается, Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, о новом пакете на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля.
Резников рассказал главе Пентагона о ситуации в Украине.
Министры обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, которое состоится 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG.
В сообщении говорится, что последующая встреча участников антипутинской коалиции состоится в виртуальном режиме.
- Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.
- Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.
- Третья встреча прошла 15 июня и собрала рекордное количество участников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.05
Покупка 35.05Продажа 36.08
-
EUR
Покупка 35.44Продажа 36.78
- Актуальное
- Важное